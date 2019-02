Tisíce let historie pohledem žen, které odešly za největší změnou svého života.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě představí veřejnosti výstavu o osudech šesti žen a obdobích, ve kterých se jejich příběhy odehrály. Výstavu s názvem „Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás.“ zahájí 24. 2. 2019 ve 14 hodin, nebude chybět hudební doprovod vysokomýtské kapely Gri - Gri a komentovaná prohlídka od autorů výstavy. Výstavu, která bude mít premiéru právě v našem muzeu, realizoval ateliér Jak obléci pračlověka ( www.jakoblecipracloveka.cz ) v čele s Mgr. Kristýnou Urbanovou, k vidění bude do 21. 4. 2019.

"Skrze osudy šestice žen nahlédneme do dob dávno minulých. Na základě archeologických nálezů a historického poznání výstava rekonstruuje životy žen, pro které sňatek znamenal zásadní změnu. Opustily místo narození a vydaly se do nového, neznámého prostředí vzdálených zemí a neznámých kultur. Každý z šesti příběhů je představen samostatně, tvoří uzavřený celek. Faktické informace doplňují velkoformátové fotografie, ilustrace, mapy a interaktivní prvky. „Mrtvé nevěsty“ jsou oděny do replik autentických oděvů vyrobených z doložených materiálů tradičním způsobem, nechybí také šperky a dalších doplňky. Výstava nás zavede do doby kamenné i bronzové, představí keltskou amazonku, či připomene období divokých bojů mezi slábnoucím římským impériem a sílícími germánskými kmeny. Seznámí nás také s dětskou nevěstou, v závěru pak s otrokyní, která se stala královnou a posmrtně se dočkala označení světice," informuje muzeum.