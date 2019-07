Osmý ročník Nekořského špacíru se uskuteční v sobotu 27. července.

Start: od 8 do 10 hodin na hřišti v Nekoři

Startovné: dospělí 40,- Kč, děti do 15-ti let 20,- Kč

Délka trasy: cca 14 km (možnost kratší trasy cca 7 km návratem od Kapličky v Markétině Údolí podél Malé přehrady zpět na hřiště v Nekoři)

Cestou na PETRŮV PALOUK máte možnost navštívit firmu HELLAS, zabývající se výrobou ponožek.