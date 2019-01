Na každého jednou dojde aneb O čarodějnici, která viděla za roh

Studio DAF Choceň zve malé i velké na pohádku do Panského domu. Koho uvidíte ve veselé pohádce, kterou napsal a režíroval choceňský divadelník Miloš Bezdíček a sehrají ji mladí herci z DAFu? Třeba čarodějnici Motanici, jejího bojácného manžela Hejkala, nepovedeného synka Nemrcoucha. Do pohádky se připletou i tři bratři Zdenda, Venda a Jenda, kteří se vydali do světa vydělat peníze, ohnivá žena Plamenice, milá princezna Pomněnka, no prostě se máte na co těšit.

Vstupné: 50 Kč