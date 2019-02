V jablonském kině se v úterý odehraje divadelní komedie Můžu k tobě? v podání Divadla Artur, jejíž děj se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru před ordinací, které pod vedením paní Kubíčkové slouží jako čekárna pro pacienty.

Paní Kubíčková již půl roku, tedy po celou dobu, kdy do této ordinace doktor Flojd nastoupil, na něj myslí. Přeci jenom jako rozvedené samoživitelce muž už nějaký čas chybí. Flojd je sice rozvedený, ale má rád svoji nezávislost a také krásné mladé dvacetileté dívky, i když s jednou z nich, s Lenkou, by se nyní nejraději rozešel. Kubíčková již dlouhou dobu přemýšlí, jak mu o své nákolnosti k němu říci a trápí se, že není rozhodnější. Mezitím do ordinace se svými problémy postupně přichází pětice pacientů:

Místní politik JUDr. Troufalý, trpící stihomamem, dále Vanda Vnadná, dealerka kreditních karet a úvěrů, těžce se vyrovnávající s nevěrou svého muže. Třetí pacientkou je promiskuitní nymfomanka poštovní doručovatelka Sandra Panenská přezdívaná Blanka, čtvrtým bývalý vrcholový hokejista René, který má problémy s volným časem po ukončení své sportovní kariéry a nakonec i Tomy - nedávný vítěz reality show s názvem Udělám cokoliv s kýmkoliv za cokoliv! - který trpí depresemi, že o něj již média ztratila zájem a nikdo jej už nezná. Všichni tito pacienti se v ordinaci postupně střídají, ale předtím se v čekárně s pravidelnou jistotou setkávají s paní Kubíčkovou, která jim nabízí nejen výbornou kávu, ale také vřelé slovo zkušené ženy.

Seznámí Kubíčková konečně Flojda se svými city k němu? Dokáže Flojd od sebe odlákat Lenku, která bez něho nedokáže žít a jemu vadí její omezování? A co všichni Flojdovi pacienti? Překonají své deprese, fóbie a zlozvyky?

Tato situační komedie přibližuje s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy a také psychické civilizační problémy, které naši předci vůbec neznali a které jsou dnes pro některé z nás leckdy nepřekonatelnou překážkou.

Hra v kině v Jablonném nad Orlicí začíná v úterý 26. února v 19 hodin.