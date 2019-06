Muzejní noc ve stylu první republiky

Stejně jako v minulém roce, i letos se Městské muzeum v Ústí nad Orlicí zapojí do festivalu muzejních nocí, který již po patnácté probíhá v muzeích po celé zemi. Obvykle se muzeum v 17:00 hodin zavírá, ovšem ve středu 5. června Hernychova vila zůstane otevřena až do 22:00 hodin a nabídne svým návštěvníkům návrat do doby první republiky.

V muzeu probíhá výstava Koloniál pana Bajzy aneb Historie obchodu a obchodování. Tato výstava spolu s velkolepou secesní Hernychovou vilou skvěle navodí atmosféru doby prvních let nově vzniklé Československé republiky. Na návštěvníky čeká program na zahradě vily i v jejím interiéru. Připravena je pestrá nabídka aktivit, ze které si každý vybere.

V hale Hernychovy vily odehrají děti z místní základní umělecké školy divadelní představení, v muzeu proběhnou komentované prohlídky plné zajímavostí z dějin vily a výstava Koloniál pana Bajzy ožije skutečnými dobovými prodejci. Dále na návštěvníky čeká doprovodný program k výstavě Tibet a zahálet nebude ani nová textilní dílna. V ní si příchozí vyzkouší výrobu látek na tkalcovských stavech, nebo tkacích rámečcích. Pro milovníky kávy muzeum zpřístupní jeden z balkónů, kde otevře jednodenní prvorepublikovou kavárnu.

„Program muzejní noci proběhne nejen uvnitř Hernychovy vily, ale i na její zahradě. Před terasou, kam je umístěna jedna z muzejních kavárniček, je pro děti i jejich rodiče přichystáno několik „deskových“ her v zahradní úpravě, kromě nich si všichni zájemci vyzkouší chůzi na chůdách, roztočí si pravou prvorepublikovou káču, nebo si zahrají hru čára“, upřesňuje organizátorka akce Dana Morávková.

Navštivte 5. června Městské muzeum v Ústí nad Orlicí a nechte se okouzlit majestátní Hernychovou vilou.