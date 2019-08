Motosraz Kameňák

Srdečně zveme všechny příznivce jedné stopy na jeden z posledních srazů letošní sezony a to na 11. ročník motosrazu Kameňák v podhůří Orlických hor v obci Kameničná (u Žamberka) Zahájení bude ve 13 hodin 7.9.2019, s půlhodinovým zpožděním budou následovat vyjížďky - silniční, crossová a veteránská. Od 15 hodin si zasoutěžíme v tradičních i netradičních disciplinách a po 18 hodině nám rozproudí krev v žilách kapely: Hardmok (hard rock z Pardubic, E!E (punk-rock'n'roll legenda z Příbrami), The Apples (pop-rocková dívčí kapela z Prahy), Vaťák (Kabát revival z Dvora Králové nad Labem). Mezi kapelami se ve večerním čase uskuteční tradiční soutěž Miss Kapsička a další vystoupení. Břicha Vám i v roce 2019 naplní team pod vedením Pavly Rolfové a to klobáskami, grilovanými hermelíny, guláškem, domácími bramboráky, grilovanými vepřovými steaky z krkovice, škvarkovou pomazánkou, párky v rohlíku, koláči a pro nocležníky bude připravena nedělní česnečka. Na čepu: Kozel 10°, Kamenský Stoják 11°, Pilsner Urquell, Kamenský Radler, Birell, Kolča. Ostatní alko i nealko občerstvení samozřejmostí. Moderuje Voves z motorazu Broďák. Zastřešené sezení, stanování i s motorkou přímo v areálu. Stánek s tričky a moto sortimentem. Vstup během akce pro každého pouze 170,-Kč, do 15 let zdarma. Vstupenky pouze na akci na místě, bez předprodeje. generální sponzor: stavokameník - Ing. Pavel Kratochvíl hlavní sponzoři: fincentrum reality - Jan Štěpánek autodoprava - Martin Grund Martin Dostál