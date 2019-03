Od 6. do 28. března se v Městské galerii ve Vysokém Mýtě koná výstava Mladí grafici plní invence. Výstava prací grafického oboru Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí představí návrhy písma, typografie, autorské knihy, plakáty a volnou tvorbu od klasických výtvarných technik po digitální malbu.

Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí nedávno oslavila 125. výročí svého založení. Její tradice sahá až do roku 1892, kdy byla v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu ve městě a okolí zřízena C. K. odborná škola tkalcovská s dvouletým studiem. To se po druhé světové válce rozšířilo na čtyřleté maturitní. Ačkoli i nadále zůstává oděvní design profilovým oborem, přibyly k němu také produktový a interiérový design, fotografie a již zmíněná grafika. Právě o poslední zmíněný obor je v současnosti mezi uchazeči největší zájem.