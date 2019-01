Mladá scéna 2018

16. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů se koná v termínu 20. - 24. června 2018 v Malé scéně (MS) a Roškotově divadle (RD) v Ústí nad Orlicí.

Program:

středa 20. června

13.00 zahájení přehlídky, MS

13.20 Probuzení jara, ZUŠ Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, 40 min., MS

15.00 HOST přehlídky Život nedoceníš, RÁDIO IVO, rozhlasová hra 50 min., MS

19.00 Návrat nežádoucí, VTAHU, SVČ Lužánky, Brno, 45 min., MS

19.45 diskuse zahrada MS

21.00 HOST přehlídky studenti KVD DAMU, Maryša, 35 min., RD

čtvrtek 21. června

14.00 Tak trochu Maryša, Dohráli jsme, ZUŠ Uherské Hradiště, 45 min., MS

15.40 Co by kdyby, Nebyl čas, SSPTA Jihlava 20 min., MS

16.00 diskuse zahrada MS

17.15 A nejmladší znovu jako dřív (Sere mě to, ale musí být krásná), Buddeto! SZUŠ Trnka, Plzeň, 65 min., RD-J

19.30 Silvestr 2020, Naopak, Dramatická školička při SKS Svitavy, 25 min., MS

20.00 diskuse zahrada MS

pátek 22. června

13.30 Gerta S., Zpátečníci, ZUŠ Štítného, Praha, 50 min., RD-J

14.40 Mám tě ráda, My…! ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, 35 min., MS

15.15 diskuse zahrada MS

16.20 Had a sekyra, DS Karla Sušenky, ZUŠ Kralupy nad Vltavou, 40 min., MS

20.30 diskuse zahrada MS

sobota 23. června

bude doplněno