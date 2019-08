Poslední prázdninový víkend se opět setkáme na Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích.

Na koho a co se můžete těšit?

Uvidíte kompletní českou špičku na čele s Markétou Davidovou nebo Michalem Krčmářem, přijedou reprezentanti Polska a Slovenska, startovat budou letohradské juniorské naděje jako Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Petr Kánský či Tereza Vinklárková. A možná vůbec naposledy nastoupí do šampionátu exmistr světa Michal Šlesingr! A to si nenechte ujít!!!!

V sobotu i v neděli startujeme v 9:30 hodin. V sobotu večer se navíc můžete těšit na nový formát atraktivního supersprintu, která odstartujeme po osmé večer!