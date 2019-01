Místa pro rodinný sport: Z Kozlova do Křivolíku

Kdo dá přednost přírodě a pěší turistice, může vyrazit na Okruh z Kozlova přes pravěkou osadu Křivolík u České Třebové.

Výchozím místem tohoto pěšího okruhu je autobusová zastávka na silniční křižovatce v Kozlově (turistické rozcestí Kozlov – bus), kde je možné zaparkovat vůz. Napojíme se na modrou turistickou značku a vydáme se po silnici směrem do České Třebové. Po asi 200 metrech značka zabočuje doleva na louku a posléze pokračuje lesem.

Po necelém kilometru chůze z velmi mírného kopce dorazíme do pravěké osady Křivolík. Unikátní muzeum pod širým nebem nabízí přiblížení života našich předchůdců v období od 36 000 let př. n. l. do 900 let n. l. Areál centra je volně přístupný. O centrum se stará sdružení Bacrie z České Třebové, které zajišťuje komentované prohlídky (v přítomnosti na místě nebo po předchozí tel. domluvě). Také se zde konají festivaly, letní tábory, programy pro školy a zážitkové víkendové akce.

Stále vedeni modrou turistickou značkou pokračujeme po lesní cestě na rozcestí Uhrovy doly, odkud vlevo navážeme na zelenou turistickou značku a stoupáme na rozcestí Na Šklíbandě. Tady se dáme doleva a pohodlnou procházkou po rovině se vrátíme na rozcestí Kozlov – bus, kde uzavíráme okruh.