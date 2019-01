Místa pro rodinný sport: Funpark SKIPI Letohrad

Funpark SKIPI Letohrad se nachází v Letohradě u nádraží. V jedné budově je funpark, restaurace a kavárna a Montessori školka.

Funpark nabízí program pro děti kteréhokoliv věku. Pro děti do 4 let je tu Baby funpark s trampolínkou, skluzavkou, bazénem s míčky, mašinkou a různými skrýšemi a domečky, pro děti od 4 let věku nabízí přízemní lanové centrum, trampolíny i s bočním skokem, prolézací hrad, dráhu pro šlapací káry, bouldrovku - malou lezeckou stěnu a také relaxační a kreativní koutek.

Pro odvážlivce je tu pak desetimetrová lezecká stěna. "Naše lezecká stěna se svou velikostí řadí mezi největší horolezecké stěny v orlickoústeckém regionu," informuje web funparku. Na své si tu přijdou začátečníci i pokročilí, součástí je půjčovna vybavení a Skipi nabízí i kurzy lezení pro veřejnost.

Ceník a otevírací dobu funparku najdete na www.skipi.cz.