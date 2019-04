MICHAL HRŮZA & Kapela Hrůzy

Michal Hrůza je český zpěvák a kytarista, zakládající člen skupiny Ready Kirken. Hudbě se začal věnovat na střední škole, kde byl členem školní hudební skupiny a hrál amatérské divadlo. Po maturitě založil punkrockovou kapelu Brambory. V roce 1993 se odstěhoval do Pardubic a hrál tři roky ve skupině Anachronic. V roce 1996 založil skupinu Ready Kirken, se kterou natočil pět hudebních alb a napsal pro ni více než padesát písní a textů. Jeho skladba pro Anetu Langerovou Voda živá byla v letech 2005 a 2006 hitem roku. V roce 2006 byl z Ready Kirken vyhozen a založil novou skupinu - Kapelu Hrůzy. S ní natočil alba Bílá velryba, Napořád, Noc, Den, Sám se sebou. Podílel se i na hudbě k filmu Lidice, Padesátka, Zakázané uvolnění, Pohádky pro Emu, Ten, kdo tě miloval. Je autorem mnoha televizních písní (např. seriál Vyprávěj). Michal Hrůza říká: „Ještě než se zavřeme do studia, vyrazíme na jaře na 14 koncertů napříč Českou republikou, abychom vám představili několik zbrusu nových písní z připravovaného alba. Nebudou chybět ani staré známé hity jako Zakázané uvolnění, Pro Emu nebo 1+1. Do playlistu zařadíme i písničky ze starších alb, které ještě na koncertním podiu nedostaly prostor. Role předkapely se tentokrát zhostí mladá herečka a zpěvačka Nelly, která představí skladby ze svého debutového EP V okamžiku.“

Koncert se koná v sobotu 13. dubna od 20.00 hodin ve Velkém sále Střelnice v Králíkách. Vstupné 300,- Kč v předprodeji / 350,- Kč na místě. Předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil ve Valdštejnově ulici.