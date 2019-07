10. ročník naší Vaší oblíbené MERCEDES-BENZ SUMMER X FEST TOUR se spoustou zábavy, atraktivních letních sportů a hudby.

Připraven pro Vás máme bohatý program pro celou rodinu zdarma! Adrenalin na akcích rozhodně chybět nebude! Těšit se můžete na profesionální sportovce a show letních extrémních sportů (BMX, Freestyle Scooter) v exkluzivních mobilních překážkách agentury VSA Xtreme.

Letošní novinkou v programu bude aktivní Parkour zóna s profesionálními parkour překážkami, ve kterých se představí nejlepší sportovci této disciplíny. Parkour zónu Vám zpřístupníme, aby jste si mohli vše vyzkoušet pod dohledem profesionálů.

Na každé akci v rámci tour tradičně vyroste festivalové městečko složené z několika zábavných zón, kde budete moci strávit celé odpoledne a užít si skvělou atmosféru našeho programu:

Jeden z hlavních partnerů tour, společnost Mercedes-Benz, návštěvníkům nabídne velkou zónu, kde si kromě krásných vystavených vozů budete moci zazávodit na herních konzolách a získat tak vychytané dárky.

Pro milovníky jízdy na kole nebude chybět půjčovna vychytaných kol Author, které budete moci otestovat na přilehlých cyklostezkách zdarma. Postačí Vám k tomu občanský průkaz...

Bude pro Vás připravená Author zóna, kde si vyzkoušíte jízdu zručnosti.

Nebudou chybět zábavné soutěže se zvětšeninami batohů hlavního partnera tour, společnosti Topgal, který stejně jako ostatní partneři věnoval hodnotné ceny do soutěží.

Ve stanu VZP se dozvíte informace o službách a benefitech Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Nebude chybět zóna partnera Tomanon s prezentací pitbiků a čtyřkolek s možností vyzkoušení přímo na místě.

Můžete se těšit na mnoho soutěží, jako je například soutěž v balancování na indoboardech, slalom, basic balance.

Dále pro Vás máme připraveno spoustu workshopů, kde jsi budete moci zapůjčit veškeré sportovní vybavení a chrániče. Naše mobilní překážky vám budou plně k dispozici za doprovodu profesionálních sportovců.

Na všech zastávkách (kromě Žluých lázních) si budete moci vyzkoušet současný moderní sport na vodě - paddleboarding. Připravená pro Vás bude půjčovna paddleboardů, abyste si tento sport zkusili právě na naší akci.

Můžete se také těšit na bohatou porci kvalitní muziky.

A to vše pro návštěvníky akcí zcela ZDARMA! (Pozn. pouze je nutné uhradit běžné vstupné do areálů: Žluté lázně v Praze, ATC Merkur - Pasohlávky a Camping Vranovská pláž)



Skvělá zábava, soutěže o věcné ceny partnerů akce a nabitý odpolední program, takto by se dala charakterizovat atmosféra MERCEDES-BENZ SUMMER X FEST TOUR 2019!

Program akcí startuje vždy ve 13:00 hodin.