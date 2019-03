Výstava fotografií zachycující život let podivuhodných. To je podtitul výstavy memoáry epochy, která se u příležitosti nedožitého životního výročí Karla Šillera koná ve výstavní síni kulturního centra v České Třebové. Karel Šiller byl českotřebovský výtvarník, fotograf a galerista, který náhle zemřel v září 2009. Výstava jeho fotografií byla zahájena 4. března, otevřena je do 24. března, a to denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.