Markéta Kutilová: Sýrie - od revoluce po světovou syrskou válku

Zveme na setkání s novinářkou a spoluautorkou knih Islámskému státu na dostřel. Uskuteční se ve středu 31. října od 18 hodin v Městské knihovně v České Třebové.

Sýrie 2018: Islámský stát je sice poražen, ale násilí eskaluje. Nastává další fáze války, roste počet civilních obětí, přibývá bombardování. Porcování syrského medvěda vstupuje do další fáze – teď už je jasné, že zde nejde o Syřany, demokracii ani svobodu. To si jen mocnosti musí konečně nějak rozparcelovat to strategické území s přístupem k moři a Evropě. A také se dohodnout, co ovládnou sunnité a co šíité. Kudy, odkud, kam a zda povedou nové ropovody a plynovody. Jenže klíčoví hráči na syrském hřišti jsou vyrovnaně silní a mají propletené zájmy. Další hráči, jako Saúdská Arábie a Katar, čekají na střídačce a fandí sunnitskému džihádu tím, že podporují různé islamistické skupiny bojující proti šíitskému Asadovi. Hlavní zápas hrají Rusko, Írán a Turecko a USA. Nikdo není na lopatkách, a tak se musí bojovat dál.

Novinářka Markéta Kutilová začala kariéru v Lidových novinách v roce 2002. Její články a reportáže ze zemí třetího světa publikovala mnohá česká média. Působila také jako projektová koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni (Írán, Srí Lanka, Haiti), v Demokratické republice Kongo zakládala projekty na pomoc znásilněným ženám a dětem. Jako novinářka pracovala v DR Kongo, Ugandě, Kambodži, Libérii, Gambii, Senegalu, Rwandě, Kongu, Jordánsku atd. V posledních letech se snaží dokumentovat válku proti Islámskému státu. Pravidelně jezdí do Sýrie a Iráku, je spoluautorkou knih Islámskému státu na dostřel I. a II, které zachycují příběhy lidí ve válečných oblastech na severu Sýrie. Podílela se na tvorbě mnoha televizních reportáží, které byly odvysílané v pořadu Reportéři ČT. Spolu s Lenkou Klicperovou založila sbírku na pomoc lidem s syrském Kobani www.soskobani.cz. Dalším jejím tématem je migrace. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti. Je spoluautorkou dokumentárního filmu Nezlomené.

Vstupné 50 Kč.