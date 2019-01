Mamutíkův lyžařský závod pro nejmenší

Závod určený nejmenším lyžařům je skvělou příležitostí, kdy si vaše děti mohou vyzkoušet, jaké to je se zúčastnit lyžařského závodu, a porovnat své lyžařské dovednosti s ostatními dětmi. Probíhá v Dětském ski parku Amálka za doprovodu komentátora a samozřejmě našeho oblíbeného maskota Mamutíka. Tento závod nezná poražených, a proto je určen opravdu pro každého dětského účastníka.

Kde: dětský skipark Amálka (dojezd sjezdovky Sněžník B)

Pro koho: 1. kategorie: děti do 5 let (tj. do 4,99 roků), 2. kategorie: děti ve věku 5-8let

Start: registrace: od 14:00 v kanceláři lyžařské školy v chatě Amálka (dětský skipark Amálka), start závodu: 14:30

Startovné: 70 Kč

S sebou: lyžařskou výbavu a helmu, veselou náladu a soutěžního ducha