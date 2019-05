Malý závod míru

Již po čtyřicáté deváté se pojede ve dnech 24. – 26. května 2019 prestižní etapový závod mladých. Závodníci kategorie starších žáků a kadetek absolvují ve třech dnech 4 etapy o celkové délce 141 km. Součástí bude i časovka na 11 km.



Jde o rozsáhlou cyklistickou akci pro mládež, která je největší a nejstarší soutěží v Evropě. Pravidelně se na ní potkávají naši mladí cyklisté ve věkové kategorii chlapci 13 a 14 let a dívky 15 a 16 let se svými kolegy z Německa, Slovenska, Polska a řady dalších zemí. V závodě startují 4 - 8členná družstva starších žáků a kadetek, která mohou být klubová, krajská a smíšená. „I v letošním roce předpokládáme účast kolem 150 závodníků. Zatím přesný počet neznáme, přihlášky se odevzdávají do 10. května,“ sdělil nám Jiří Dvořák, ředitel závodu.

Před pátečním slavnostním startem závodníky přivítají v 16:30 hodin na nám. J. M. Marků legendy české cyklistiky Jan Smolík, Pavel Doležal a Zdeněk Hasman, dále Vladimír Holeček, emeritní předseda evropské cyklistické unie (UCI), a záštitu nad letošním ročníkem převzal Jan Švejdar, policejní prezident Policie ČR. Hostem letošního ročníku bude Jan Pospíšil, jeden z bratrů, kteří byli v kolové nejúspěšnějšími hráči v historii tohoto sportu, stali se dvacetinásobnými mistry světa a pětadvacetinásobnými mistry Československa.

V souvislosti se závodem dojde k částečným omezením v dopravě. Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali pokyny policistů a pořadatelů. Závod se jede za plného silničního provozu s částečnými omezeními. (tz)