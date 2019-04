Přijďte s námi oslavit Den Země. Téma: bezpečně na světě (bezpečně doma, ve škole, na silnici, v práci).

Kategorie: 0–3 roky, 4–6 let, 7–9 let, 10–12 let, 13–16 let.

Neděle 14. 4. od 9.30 hodin na parkovišti před firmou OEZ v Letohradě. Akce se koná za každého počasí.