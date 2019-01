Lukovský mandel 2018

Obec Luková a Základní kynologická organizace Luková vás srdečně zvou v sobotu 26. května 2018 na 33. ročník turistického pochodu Lukovský mandel.

Program:

- prezence a start u klubovny kynologické organizace v Lukové od 8 do 12 hod.

- pěší trasy 8 a 15 km, trasa 8 km je vhodná pro kočárky

- cyklotrasy 20, 40 a 50 km vedou převážně po komunikacích

- popis trasy a mapu pro zvolenou trasu obdrží každý účastník při startu

- startovné pro všechny trasy: děti do 15 let 10,- Kč, dospělí 20,- Kč

Doprovodný program:

- občerstvení v areálu kynologické klubovny po celý den

- od 12 hod. opékaná vepřová kýta

- soutěže, hry, dílničky a skákací hrad pro děti

- na pěší trase o délce 8 km čeká účastníky překvapení

- malá prodejní výstava kaktusů

- venkovní výstava fotografií Heleny Görnerové a další