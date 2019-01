TJ Sokol Kunvald v sobotu 28. července pořádá XVII. ročník závodu Kunvaldský železný muž. Soutěžící musí spolykat 500 metrů plavání, 23 kilometrů jízdy na kole a 4 kilometry běhu.

Kategorie: muži do 40 let, muži do 50 let, muži nad 50 let, ženy do 34 let, ženy nad 34 let, štafety

Start je na koupališti, cíl před sokolovnou v Kunvaldu.

Sraz a přihlašování závodníků od 8.45 do 9.45 hodin, start závodu je v 10.00 hodin.

Závodníci se účastní na vlastní nebezpečí, povinné jsou cyklistické přilby.

Ceny: medaile, diplomy, sponzorské dary