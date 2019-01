Kubismus v malířství

Pokračujeme dalším zajímavým směrem, který se promítl převážně do malířství, a který zrodil velkou hvězdu světového umění Pabla Picassa. Přednášející Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková

Vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 40 Kč

Umění 20.století aneb šelma na ulici (Od fauvismu po street art). Letos jsme se rozhodly necestovat časem až tak daleko, ale zůstat ve 20. století, které je po stránce umělecké velmi zajímavé. Je pro něj typické rychlé střídání směrů a také to, že se promítly např. jen do malířství nebo do jiného jeho druhu. Také řada umělců vyzkoušela více poloh své umělecké tvorby.