Městské muzeum v Letohradě zve na novou výstavu. Tentokrát se bude věnovat ručnímu umění. Na výstavě Krajka žije svá díla vystaví místní krajkářky Marie Králíková a její dcera Zdena Halenková. Vernisáž se koná ve čtvrtek 27. června od 17 hodin, výstava potrvá do 1. září, otevřeno je tu denně, v týdnu od 8 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 17 hodin.