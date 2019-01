Kateřina a Miloš Motani: Záhadná a drsná Namibie

POBŘEŽÍ KOSTER, DIAMANTY A ČERVENÍ ČERNOŠI Na naší další cestě se vydáme opět do své milované Afriky. Po patnácti letech se vracíme do úchvatné a záhadné Namibie, kde začalo naše vůbec první AFRICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Jako první se spolu vydáme do NAMIBSKÉ POUŠTĚ, nejstarší pouště na světě. Mezi vysokými ČERVENÝMI DUNAMI budeme objevovat prapodivné pouštní rostliny a nesmírně zajímavá zvířata. Spatříme DUHOVĚ PRŮHLEDNÉ GEKONY, hbité ještěrky, vzácné chameleony, bílého tančícího pavouka i černé brouky, kteří pijí mlhu. S napětím si prohlédneme také POUŠTNÍ ZMIJI, než nám zmizí v sypkém písku. Podrobně se podíváme na pichlavé rostliny nara a pouštní rostlinu WELWITSCHII PODIVNOU, která se dožívá až dvou tisíc let. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, resp. v Informačním centru MěÚ či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.



Velký sál KC Česká Třebová / Začátek v 19.00 hodin