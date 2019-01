Kam na kolo: Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí - Choceň

Cyklostezka ( (ozn. T 18, 15 km) vede překrásným údolím řeky Tiché Orlice s vysoko se zvedajícími skalnatými svahy. Z Ústí nad Orlicí pojedete přes Kerhartice (odpočívadlo) do rekreační osady Klopoty (odpočívadlo s dětskými prolézačkami). V Klopotech se můžete občerstvit v bufetu U Pildy. Pokračujete do Brandýsa nad Orlicí, kde je možno vyzkoušet přírodní labyrint - bludiště. Poté projedete přírodním parkem Peliny až do Chocně. Pro in-line vhodná v celém úseku (nástup např. Kerhartice - odpočívadlo).