Kam na kolo: Okolo Pastvinské přehrady

Pohodová trasa z velké části v přírodním terénu. Vede okolo nádherné Pastvinské přehrady sevřené v údolí s lesy a lukami, s osvěžující tmavou a čistou vodou z hor. Láká ke koupání a k veslování – loďky a šlapadla půjčují na více místech. Občerstvit se můžete na příjemných terasách restaurací.

Kudy vede:

Žamberk (od areálu Pod Černým lesem po cyklostezce) • Líšnice (4073) • Nekoř (4073 od Nekoře až k hrázi nezpevněná cesta, dále asfaltová silnice po levém břehu Pastvinské přehrady do údolí Orličky, odsud 4069) • Klášterec nad Orlicí (přes most, 4076) • podél pravého břehu Pastvinské přehrady (4076, dále 4069) • Nekoř (Nekoří směr Bredůvka, 4069) • Šedivec (za obcí nezpevněná cesta až k Letohradu, 4074) • Letohrad (4074, za městem po cyklostezce) • Žamberk (4074, přes zámecký park, zpět do areálu Pod Černým lesem)

Co můžete navštívit v okolí:

Tyršova rozhledna - Rozálka [1] - Na Rozárce, Žamberk, telefon: 465612946

Žamberk zámek a park [2] - Zámek 1, Žamberk, telefon: 465614225

Domek Prokopa Diviše [3] - Žamberk 326, Žamberk, telefon: 608427064

Pastviny I. vodní dílo [4]

Vejdova lípa památný strom [5] - Pastviny

Muzeum řemesel Letohrad [6] - Nový dvůr 143, Letohrad, telefon: 465622160

Letohrad zámek [7] - Václavské nám. 1, Letohrad, telefon: 465622092