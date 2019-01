Kam na kolo: : Kolem řeky Loučné a krajinou rybníků

Z Vysokého Mýta vede nenáročná trasa po silnici II. a III. třídy půvabnou krajinou kolem řeky Loučné, která zde tvoří četné meandry, do Hrušové, kde protíná silnici I. třídy I/35. Při jejím přejezdu je nutná zvýšená opatrnost. Z Hrušové vede značená trasa polní cestou do Bučiny a odtud jako neznačená pokračuje po silnici přes Cerekvici nad Loučnou a dále po polní cestě až do Horek. V Cerekvici nad Loučnou je třeba využít nadjezdu nad frekventovanou silnicí I/35. Za Horkami značená trasa vede polní cestou kolem rybníku Šváb a dalších vodních ploch až k rybníku Betlém, kde pokračuje po silnici II. třídy kolem známého rybníku Chobot, přes Bžundov a Jangelec až do Vysokého Mýta. V Horkách uprostřed této trasy lze rovněž dále pokračovat značenou trasou K Netřebským rybníkům.

délka: 28 km - /typ: trekingová a silniční kola / nenáročná trasa

4231 Vysoké Mýto – Bžundov (2,4 km); 4229 Bžundov – Bučina (9 km); neznač. Bučina - Cerekvice nad Loučnou – Horky (8,1 km); 4231 Horky – Vysoké Mýto (8 km)

Zajímavosti na trase:

památky Vysokého Mýta, Autodrom ve Vysokém Mýtě s půjčovnou motokár, expozice geniálního automobilového designéra a karosáře Josefa Sodomky v Muzeu českého karosářství ve Vysokém Mýtě, četné rybníky s bohatou flórou a ptactvem

Odpočinková místa:

sady, parky a náměstí ve Vysokém Mýtě, restaurace ve Vysokém Mýtě, u rybníků Chobot, Betlém a Šváb, v hospodě v Cerekvici nad Loučnou

Koupání:

přírodní veřejná plovárna ve Vysokém Mýtě a koupaliště v Cerekvici nad Loučnou, rybníky Chobot, Betlém a Šváb

Vyhlídky do kraje:

Pražská brána ve Vysokém Mýtě