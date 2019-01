V českotřebovském kulturním centru běží od 8. listopadu výstava malíře Jaroslava Jebavého. Autor se narodil v Jilemnici, žije a tvoří ale v Pardubicích. Od roku 1994 se staly výchozími prvky výstavby jeho kreseb a obrazů kružnice a kruhy. Výstava trvá do 30. listopadu, otevřeno je denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Vstupné na výstavu je dobrovolné.