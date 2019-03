Jarní Zábava - Pivovar Ústí nad Orlicí

Jaro se blíží!. Oslavte to s námi v krásném prostředí Pivovaru. Pivovar Ústí nad Orlicí - Hylváty. Co na vás čeká? Plné sklepy a nabitý program: DJ Standa bude Celý večer rozeznívat Kongresový sál. Parket při předtančení zahřeje taneční sdružení C-Dance Evy Veverkové. Vystoupení Karla Gotta, humor Karola Poláka nebo proslov Andreje Babiše zažijete v podání imitátora a baviče Václava Faltuse - Módní přehlídka ateliéru Smiling Sun vám představí novou jarní kolekci. Pokusíme se vás přesvědčit, že malování na obličej není jenom pro děti :)) Kavárna Karolína bude mít otevřeno do pozdních hodin, což je dobrá zpráva pro všechny, kteří v průběhu večera dostanou chuť na zákusek a kvalitní kávu.

Vstupenky je možné dopředu koupit v jídelně U Tří vegetariánů za cenu 160 korun. Koupě na místě vyjde na 180 Kč.