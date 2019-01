Skvělý hudební mix! Hard bop a free jazz s nádechem etnických zvuků. Kvartet Janka Kantnera hraje nostalgicky a temně!

Janek Kantner Quartet (Polsko), modern jazz z Wroclawi

Janek Kantner – alt a soprán saxofon, Piotr Szlempo – trubka, Bartłomiej Chojnacki – kontrabas, Dawid Opaliński – bicí

„Není pravda, že nemáme rádi pianisty a kytaristy. Jen je nám blízké hraní v kvartetu bez harmonického nástroje. To dává hudbě přesah, syrovost a výraz a to se přesně hodí do skladeb, jež hrajeme,“ říká vedoucí souboru. Kvarteto vzniklo v roce 2017 ve Wroclawi, komponují si sami a to všichni, nejvíce však bandlídr Janek. JK Quartet se loni zúčastnil finále soutěže na festivalu Jazz nad Odrou a poté vyhrál na Blue Note Poznań Competition 2017.

Koncert se koná ve středu 21. listopadu od 20 hodin v klubu Modrý trpaslík v České Třebové.