Jak si postavit knihu. To je název výstavy, která probíhá v Městském muzeu v Lanškrouně. „Díky příběhům s názornými ilustracemi se návštěvníci na výstavě zábavnou formou dozvědí, jak jsou auto, letadlo, motorka a železnice sestrojeny a jak fungují,“ informuje muzeum o výstavě spisovatele, ilustrátora a grafika Martina Sodomky ze Svitav. Výstava potrvá do 18. srpna, otevřeno tu mají od úterý do pátku od 9 do 11.30 a od 13 do 16 hodin, o víkendech od 13 do 17 hodin.