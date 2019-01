Jablonský medvídek 2018 se tradičně koná v areálu u koupaliště v Jablonném nad Orlicí.

PROGRAM:

- pátek 15. června 2018

20.15 – 21.00 On The Roof

21.30 – 22. 30 ONE BRAIN

23.00 – 24.00 Lucie Revival Plzeň

- sobota 16. června 2018

11.00 Zlatovláska – loutkové divadlo

12.00 doprovodný program (výtvarné dílny, netradiční soutěže, ukázka dravých ptáků, jízda na koni)

13.30 malé mažoretky

14.00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký – loutková pohádka

16.00 Tři zlaté vlasy Děda Vševěda – loutkové divadlo

17.00 – 17.45 Jindra Černohorský a kapela

18.00 – 18.45 Lážo Plážo

19.00 – 19.45 X-TET

20.00 – 21.00 Kofe@Vlna

21.15 – 22.15 Hluboké nedorozumění

22.45 – 23.45 HUMÉNEČKO