Jablonské kulturní léto

V letošním roce proběhne již třetí ročník Jablonského kulturního léta. V první řadě to bude letní kino umístěné v prostorách volejbalového kurtu v areálu koupaliště. Na první promítání se můžete těšit již koncem června. Promítací čtvrtky začínají v červnu a červenci ve 21.30 hodin, v srpnu pak již ve 21.00 hodin.

Malí diváci se opět mohou těšit na dětské loutkové pořady, které se uskuteční na dvorečku za Informačním centrem, vchod od parkoviště Pod Kopečkem. Loutková divadla se konají vždy ve středu v 17.30 hodin.

Vstupné na všechny pořady je jednotné: 70 Kč, na tyto pořady nelze zakoupit vstupenky v předprodeji, prodej je přímo na místě před pořadem. Opět bude probíhat „razítkovací soutěž“ s drobnými cenami.

Rovněž doporučujeme návštěvu výstavy Fenomén Igráček ve výstavních prostorách Informačního centra na náměstí.

Na závěr bychom vám chtěli popřát hezké léto s krásnými kulturními zážitky.

odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ

Program letního kina:

27.6. Po čem muži touží

4.7. Mamma Mia! Here We Go Again

11.7. Léto s gentlemanem

18.7. Toman

25.7. Lovení

1.8. Bohemian Rhapsody

8.8. Trabantem tam a zase zpátky

15.8. Ženy v běhu

22.8. Teroristka

Program loutkových divadel:

10.7. Čert a Káča

Hraje divadlo DOKOLA. Klasická česká pohádka na motivy příběhu Boženy Němcové o tom, jak to dopadne, když popletený čert si na svých zádech odnese do pekla místo lakotného a zlého starosty hubatou a tancechtivou Káču.

17.7. O kouzelné vodě

Hraje divadlo DOKOLA. Loutková pohádka o tom, jak se Kuba z Kubínova králem stal. Bude to pěkné povídání, trochu o hlouposti, chytrosti, o zlobě i radosti, trochu o štěstí a třeba i o lásce.

24.7. Plaváček

Hraje divadlo ELF, představení je kombinací činohry a loutkového divadla. Plaváček je chlapec jako každý jiný, má však navíc notnou dávku štěstí, kterou mu daly do vínku sudičky. Jeho štěstím je princezna - ale než si ji zaslouží, musí splnit obtížné úkoly. Zlý král, který věštbu vyslechl a snaží se ze všech sil vzepřít osudu, pošle ženicha své dcerky pro tři zlaté vlasy děda Vševěda. Doufá, že Plaváček na té dlouhé cestě zahyne...

31.7. Dobrodružství lesního skřítka Kuka

Hraje divadlo DOKOLA. „Rád bych se vám představil. Jsem malý lesní skřítek, šibal všech šibalů a věčný neposeda. Protože jsem se narodil ze ztraceného kukaččího vajíčka, dostal jsem jméno Kuk.“ A není to skřítek ledajaký, na své první cestě potká spoustu kamarádů, kterým vždycky rád pomůže. I když je malý, tak odvahy má za tři a dobré srdce k tomu.

7.8. Vojta a strašidla

Hraje divadlo ELF. Pohádka o velké odvaze, hodných strašidlech a o tom, že ne vše, co se děsné jeví, musí hrůzu nahánět.

14.8. Mikulkovy pohádky

Hraje divadlo ELF. V první pohádce O KVÍČALE A ŽELVIČCE zachrání dvě nerozlučné kamarádky maličkou planetku před invazí žížal. Druhá pohádka vypráví pravdivý příběh o tom, JAK TO CHODÍVÁ V PRALESE. Třetí pohádka se jmenuje HASTRMANÍ PRINCEZNIČKA. Detektiv Leo Pinkalinka se svou stopovací rosničkou dopadnou kradačského kočičáka! Čtvrtá pohádka O SMUTNÉM TYGROVI je oslavou přátelství a fantazie. Pátá pohádka je snovým příběhem O RYBÁŘI, KTERÝ NIKDY NIC NECHYTIL. Zavede nás do bublajících mořských hlubin.

28.8. Jezinky bezinky

Hraje divadlo ELF, představení je kombinací činohry a loutkového divadla. Co vlastně víme o životě jezinek? Proč unášejí jen malé zlobivé chlapečky? To se snaží odhalit dva potrhlí vědátoři - doktor Smolík a docent Jelének. Protože žádnou jezinku nikdy nelapili - ba dokonce ani neviděli - hledají inspiraci v pohádkách. Tam se to jezinkama jenom hemží! Na konci nejsou naši badatelé o nic moudřejší než na začátku. Potvrdili však jednu starou známou pravdu: JEZINKY JSOU NESMRTELNÉ!