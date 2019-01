Island nalehko

Rozhodnutí odjet sama na Island padlo během 3 minut a během 3 hodin byla zhruba "naplánovaná" měsíční cesta, při které jsem oslavila své 30. narozeniny. Odjížděla jsem ale s velkým respektem, pokorou a téměř žádným očekáváním. Jediné, co jsem věděla, bylo, že to bude jeden z těch nejlepších tripů a to taky byl. Celý měsíc jsem spala jen pod plachtou, díky dumpsterdivingu jedla zadarmo, ušla spoustu kilometrů přes hory i řeky, nepotkala několik dnů živáčka, ale také jsem uzavřela nejedno přátelství, která mi mnohdy pomohla v rozhodnutí kam se moje kroky budou ubírat dál. Island a jeho dech beroucí vodopády, kaňony, fjordy, sopky nebo termály - prostě příroda měnící se každých 5 minut, stejně jako počasí, se mi vryli hluboko pod kůži a hodně mě naučili. A při tom všem jsem utratila méně, než je česká minimální mzda. Získala jsem ale víc, než na jakékoliv jiné cestě, inspirovala se v mnoha místních projektech a rozhodla se, že svému Zero waste životu dám vyšší level a taky Vám o něm v průběhu přednášky něco povím. Takže když budete chtít, domů si zdarma odnesete třeba i ručně šitý pytlík na ovoce, zeleninu či pečivo. Rozhodně se ale s Vámi podělím o své zážitky, tipy a triky jak se na nejen Islandu vyhnout velký útratě, težkýmu báglu a hromadě turistů.

Na přednášce v letohradské knihovně bude vyprávět Michaela Hrdá.

Vstupné 40 Kč