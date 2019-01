Írán - pohled do zákulisí

Máme se v Íránu bát? Jak se baví mladí a jak starší

lidé, co smějí anebo nesmějí ženy a co naopak muži? Tato sedmdesátimilionová, prudce se rozvíjející země má své proslulé, ale i méně známé podoby. K nim patří čajové dýchánky v parcích či v čarokrásné přírodě, ale také opium a další látky rozrušující vědomí. Pojďme se podívat na všední život, na to, co běžný návštěvník nezahlédne. Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů nabízí autor dvou knih o současném Íránu Jiří Sladký.

Cestopisná přednáška proběhne ve středu 23. ledna od 19 hodin v Roškotově divadle.

Vstupné 70 Kč