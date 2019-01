hudební festival Týden hudby

Koná se na konci prázdnin od pondělí 21. srpna do pátku 25. srpna. Vystoupí:

PONDĚLÍ 21. 8.:

19.00 DJ Mackie Messer (Praha)

21.30 MYDY RABYCAD



ÚTERÝ 22. 8.:

20.00 Lucky Joke (Litomyšl)

21.30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…

STŘEDA 23. 8.:

20.00 Upside Down (Litomyšl)

21.30 DUKLA VOZOVNA

ČTVRTEK 24. 8.:

20.00 The Shookies (Vysoké Mýto)

21.30 KLARA &THE POP



PÁTEK 25. 8.:

19.00 Do Větru (Svitavy)

20.00 MARIEN

21.30 ŽALMAN & SPOL.



Změna programu vyhrazena. Uvedené časy jsou orientační.