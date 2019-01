Výstava u příležitosti 100 let republiky mapuje období od roku 1918 do současnosti. Je seřazená chronologicky a její snahou je přiblížit dětem, proč být hrdý na svou zem, co všechno zde za posledních 100 let vzniklo a jak se to dotklo života dětí.

Výstava je ve výstavní síni jablonského informačního centra přístupná do 27. října.

Otevírací doba:

pondělí - pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin

Sobota 8.30 - 12.30 hodin