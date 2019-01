Gymjam 2018

V pátek 7. září se uskuteční pátý ročník studentského festivalu Gymjam, který se stal nedílnou součástí oslav města Vysokého Mýta. Jeho pořadatelé, studenti čtvrtého ročníku místního gymnázia, si každoročně berou za své zajistit kulturní program pro širokou veřejnost v amfiteátru M-klubu, a nejen to.

Program:

- dopoledne věnováno žákům ZŠ - stanoviště v okolí školy a centru města, náplň laděná oslavami 100 let od založení republiky

- od 15.30 hodin: barevný průvod studentů od budovy školy přes náměstí Přemysla Otakara II. až do amifiteátru M-klubu

- kulturní část: Projekt 3, The Shookies, Nikol D, Factorial! Orchestra a DJ Saxofrancis. Zatančí Krocani a pohodu podpoří osvědčená Chillzona s různými aktivitami (malování hennou, Vojtův koutek šermu a šarmu, ochutnávka Mejtského famfrpálu, jídlo, pití...)