Festival Zdeňka Pololáníka

XIV. ročník mezinárodního varhanního Festivalu Zdeňka Pololáníka se koná od 29. září do 20. října, a to s podtitulem Slavíme 100 let republiky s varhanní hudbou.

Program:

29. 9. od 19 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové: Po stopách romantismu od Německa k Pobaltí a severu /Christian-Markus Raiser (DE)

6. 10. od 19 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové: Sto let české varhanní hudby/Michal Hanuš (CZ)

13. 10. od 18 hodin na děkanství Římskokatolické farnosti v České Třebové: Pocta Zdeňku Pololáníkovi - beseda s mistrem Zdeňkem Pololáníkem

13. 10. od 19 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové: Koncert Jany Kubové-Pololáníkové (CZ), Vokálního kvartetu Qvox pod vedením uměleckého vedoucího Tomáše Krejčího

20. 10. od 19 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové: Varhany pro čtyři ruce a čtyři nohy na české národní motivy / Viktor Darebný & Michal Hanuš (CZ)