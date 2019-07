Extraliga ČR v PÚ a VČHL Letohrad- Kunčice

SDH Kunčice Vás co nejsrdečněji zve na již 27. ročník Kunčického poháru, který je letos sobotní součástí "Letohradského extraligového víkendu" zařazeného do 9. kola Extraligy ČR v požárním útoku a do a 8. kola Východočeské hasičské ligy.

Těšit se můžete na kvalitní trať, kvalitní výkony a samozřejmě na tradičně úžasnou kunčickou kuchyni, která se i letos řídí heslem- Kdo si bere svačinu, je magor :-)