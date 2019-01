DUB-BEAT vol. 5 - pořádný mejdan v Jablonném nad Orlicí, tentokrát k hudbě přidáme slam poetry.

Vystupují:

MARKET - indie punk-pop-jazz z Prahy

Pětičlenná kapela kombinující jazz, rap nebo pop a libujíc si v samplování má našlápnuto uspět za hranicemi. V červnu vydaná prvotina Art Star aspiruje na letošní nejlepší tuzemskou nahrávku. Zpěvákův hluboký hlas nenechá žádné oko suché. Na pódiu velmi energičtí a rozjetí, tak jako budeme my všichni.

STEREOFOX - trip hop z Brna

Česko-slovenské elektro kytarové duo kombinující psychedelii, trip hop a dream pop s experimentálními prvky. Zpěvačka Viktórie se pyšní zastřeným, jazzově laděným hlasem patřícím mezi nejlepší na tuzemské scéně. V potemnělém klubu bude vzduch krájen pomalými houpavými pohyby fanoušků.

HELLO MARCEL - elektronika punk-pop ze Svitav

Vypečená formace, která umí roztančit i mrtvoly. Svým disco elektrofunky-clash-punkem roztančí zajisté celý klub až do rána. Kluci se na přání fanoušků vracejí zpět do Jablonného a uzavřou už pátý večírek.

TRIBE-J - experimental rock-jazz z Hradce Králové

Už ve 20:00 otevře párty instrumentální trio s melodickým experimental-math-rockem s ethnodancebluesovými prvky. Všichni tři fantasticky ovládají své nástroje v čele s kytaristkou Jíťou. Opravdu přijďte včas ať vás nemine ani jeden tón.

ANATOL SVAHILEC - slam poetry z Prahy

Mistr ČR ve slam poetry (specifický styl básnického přednesu, který musí být natolik sugestivní, zajímavý a zábavný, aby dosáhl co největšího ohlasu v publiku, které je většinou u baru) je po posledním tanečním vystoupení dalším zpestřením jinak čistě hudebního večírku. Verši a báchorkami dostane každého posluchače do kolen, či válejíce se po zemi přední pábitel a životabudič české slam poetry. Je to opravdu mistr nad mistry.

AC DIRTY - drum and bass

Stálicí second stage na našich večírcích je Dave Hubálek se svými pověstně nadupanými řezavými DJ sety

Pátý DUB-BEAT bude v prostorech klubu U dubu v 1. patře, kde pro vás máme nachystaný vymazlený bar s pochutinami všeho druhu a dvě stage. Tento večírek je zasvěcen velmi nadějnému mládí.