Dny evropského dědictví v Žamberku

Žamberk se i letos připojuje k celoevropské akci Dny evropského dědictví. Ty tradičně probíhají v první polovině září a jejich hlavním smyslem je otevřít brány památek a hodnotných objektů co nejširší veřejnosti, připravit netradiční prohlídky nebo zajímavý program.

Při této příležitosti bude v sobotu 8. září otevřen barokní kostel sv. Václava od 10 do 17 hodin, kdy si můžete prohlédnout nejvyšší stavbu v Žamberku a zároveň nejmonumentálnější stavbu mistra Morazziho a od 18 hodin jste srdečně zváni na Varhanní koncert.

Pokud vás lákají krásné výhledy do okolí se západem slunce navštivte v tento den zdarma rozhlednu Rozálku v otevírací době od 10 do 19 hodin.

V sobotu 8. září vás také zveme do Městského muzea Žamberk. Muzeum bude pro návštěvníky otevřeno zdarma v otevírací době od 14 do 17 hodin a domek Prokopa Diviše bude otevřen také zdarma od 10 do 11 hodin a od 14 do 17 hodin.

Jste srdečně zváni!

Silvie Hanáková, kultura, občanské záležitosti