Divadelní spolek "Na Skále" Helvíkovice uvádí komedii F. R. Čecha Dívčí válka, kterou zahraje v sobotu 30. června od 19 hodin v hostinci "U Jelena" v Helvíkovicích.

Trochu jiný pohled do historie Čechů. Všichni znají Jiráskovy Staré pověsti české a každý z nás určitě aspoň něco tuší o životě našich dávných předků a také o události, jakou byla Dívčí válka. Vězte však, že ne všechno, co jste se učili a co Jirásek napsal, musí být pravda. A tato hra je důkazem. Úsměvná parodie na známou pověst o Dívčí válce.

Hrají: Jana Kalousová, Monika Vábrová, Vojta Kroul, Ondra Vroubek, Petr Žitný a další.