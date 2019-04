Ve středu 17. dubna od 8.30 do 15.30 pořádá město na vysokomýtském náměstí tradiční Den Země. Akce je zaměřena na podporu zdravého životního prostředí a obsahuje několik částí. Bohatý program je už tradičně určen především dětem, které se mohou něco dozvědět o původních řemeslech, ochutnat poctivé české potraviny, prověřit své vědomosti v oblasti třídění odpadů nebo přírody, pohladit si některé z domácích zvířat, vyzkoušet šikovnost svých rukou v některé z dílniček. Dospělí návštěvníci akce si budou moci koupit sadbu zeleniny, květin, pochutnat si na medovině. Seženou tu i drobné dárky, které vznikly rukou šikovných řemeslníků. I oni se budou moci zapojit do přírodovědných či recyklačních soutěží.

V rámci bloku informací o zpracování odpadů se návštěvníci Dne Země seznámí i s upcyklací. „Upcyklace je využití materiálů, které jsou již nepotřebné. Mohou ale nadále posloužit k jinému účelu. Tato metoda se využívá k výrobě moderních uměleckých děl, světoví a čeští designeři tímto způsobem vyrábějí nové modely oblečení. Skloubíme oba tyto směry a děti si pomocí hry vytvoří z nepotřebných látek prostírání. Z kousků látek oblečou čarodějnice, které budou umístěny na vrcholu vatry, jež bude 30. dubna zapálena na hasičském stadioně,“ vysvětluje Ivana Pokorná z vysokomýtských Technických služeb.

Velké pozornosti se těší tradiční bleší trh. Letos ponese název Kujebazar aneb CO UTRATÍŠ V BAZARU – TO VYKVETE PO JARU. Finanční prostředky získané prodejem použitých předmětů Technické služby využijí na zakoupení a výsadbu květin na veřejných prostranstvích. „Bude to taková prodloužená ruka našeho centra ve sběrném dvoře v ulici Průmyslové,“ dodává Ivana Pokorná. Za symbolickou cenu zde nabízejí občanům ke koupi předměty, které již dosloužily. Tím jim prodlouží život a zároveň sníží množství odpadů, které končí na skládce. Jedná se mnohdy o velmi zajímavé věci, které ještě mohou oslovit širokou veřejnost. Hračky, sportovní potřeby, knihy, keramické a porcelánové předměty, nádobí, dekorace do domácností a třeba také skříně, stoly a postele.

Program Dne Země:

Třídění a zpracování odpadů

• KUJEBAZAR aneb CO UTRATÍŠ V BAZARU – TO VYKVETE PO JARU

• Stavba žížaly z kelímků od jogurtu

• 10.00 Vyhlášení vítězů 17. ročníku soutěže „O poklad Žížaly Mejťandy“

• Kolektivní systémy - informace o třídění hravou formou

Zdravé potraviny

• mléčné, medové, pekařské výrobky

Na poli, na dvorku, v přírodě

• zelinářství, okrasné zahradnictví

• koutek domácích zvířat

• přírodovědné a další soutěže

• ukázky sokolnictví

Řemesla

• keramici, krajkářky, šperkaři, mydláři...

Další program

• VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

• Mikádo – středisko volného času

• ČSOP Vysoké Mýto