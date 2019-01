Den školy 2018

19. ročník DNE ŠKOLY a 38. ročník jezdeckých závodů “O HLINĚNÝ POHÁR” se koná v sobotu 12. května 2018 v areálu SZeŠ v Lanškrouně a na kolbišti jezdeckého klubu od 9:00 do 17:00 hodin.

PROGRAM DNE:

- LETOS PROBĚHNE OPĚT DRAŽBA PLEMENNÝCH ZVÍŘAT!! (začátek dražby 13.00 hodin)

9:00 – zahájení Dne školy

Jarmark, Den otevřených dveří laboratoře veterinárního centra, drobné zvířectvo, nový kravín, budova školy

9:30 – Canisterapie (budova školy)

10:00 – Celodenní programy

jezdecké závody

občerstvení

jízdy zručnosti na malotraktoru a traktoru

lukostřelba

jízdy v kočárech

jízdy na ponících

dětský den – soutěže a zábava pro nejmenší

přehlídka plemenných zvířat

10:15 – KRÁLIČÍ HOP!

10:45 – Agility

12:00 – Veřejná pitva

12:00 – Přirozená komunikace s koněm

13:00 – akce

Dražba plemenných zvířat

Výstava historických motocyklů a vozidel

KRÁLIČÍ HOP!

Cross country – pro děti do 10 let

13:30 – Cross country – pro mládež od 10 let

14:00 – Agility

14:45 – Canisterapie (budova školy)

15:00 – Veřejná pitva