Státní oblastní archiv v Zámrsku srdečně zve na tradiční Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 9. června 2018 od 9 do 16 hodin.

V týž den bude představena putovní výstava „Od Vyšehradu do Vyšehradu“, která na základě archiválií dokumentuje historické vazby zemí Visegrádské čtyřky. Výstava bude ke zhlédnutí v archivu ve všední dny od 9 do 15 hodin až do 29. června 2018.