Den architektury poprvé i v Žamberku

V neděli 30. září ve 14:00 hodin (Masarykovo náměstí u kašny) jste zváni na vycházku městem v rámci Dne architektury, akce, kterou pořádá od roku 2011 spolek KRUH pod záštitou České komory architektů a Svazu měst a obcí ČR za finanční podpory Ministerstva kultury a dalších partnerů.

Akce probíhá v rámci Mezinárodního dne architektury od 28. září do 4. října 2018 ve více než 80 českých a moravských měst (a místy i na Slovensku). Do letošního ročníku se poprvé zapojuje i Žamberk!

V dnešní uspěchané době společně navštívíme některá méně dominantní, avšak důvěrná místa v Žamberku. Na cestě za uměním si budeme s nostalgií vyprávět o historii několika zajímavých budov ve městě, vzpomínat, objevovat a prohlížet staré fotografie. Lidé by měli poznávat své místo, kde žijí. Procházka po architektonických zajímavostech města napříč staletími je určena pro všechny, kdo chtějí chodit po městě s otevřenýma očima. Trasa je nenáročná, vhodná i pro seniory. Fotoaparáty vítány, výklad zdarma.