Výstava exponátů je ze soukromých sbírek občanů města Brandýs nad Orlicí. Exponáty tvoří předměty a dokumenty

donesené a zapůjčené obyvateli města s dobou vzniku před rokem 1918. Výstava v přízemí brandýské sokolovny je otevřená do 8. červnence, a to o víkendech a svátcích od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.