Cestovatelský festival Okolo světa

Od pondělí 26. listopadu do pátku 30. listopadu pravidelně v 18.00 pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě už XV. ročník cestovatelského festivalu Okolo světa. Cestopisné přednášky nás zavedou do vzdálených krajů, liduprázdných míst i za krásnou přírodou.

pondělí 26. 11. 2018 od 18.00

Robin Böhnisch: IZRAEL

Návrat do Izraele a jeho hlavního města Jeruzaléma je vždy malým svátkem. Návštěva Svaté země je nezapomenutelným zážitkem. Město míru nevyjímaje. Letnímu horku, zimnímu chladu, nekonečným kolonám, zájezdům poutníků, vlezlým překupníkům a kavárníkům, i tomu zvláštnímu napětí ve vzduchu navzdory. Izrael působí na mysl jako droga. A je jedno, kde jste se stali závislými. Zda to bylo během vlahého večera v Getsemanské zahradě, na střešní terase hotelu Mamilla u sklenice golanského vína obklopeni horskou přírodou, nebo u stánku s falafelem na stojáka v kterémkoli městečku od severu na jih. Kéž by šel kus té atmosféry zabalit a vzít domů a pohled na Svatou zemi vtištěný do paměti se nikdy nerozpil...

úterý 27. 11. 2018 od 18.00

Vladimír Lemberk: MAURÍCIUS – HLEDÁNÍ BLBOUNŮ

Nádherný ostrov v Indickém oceánu oplývá fantastickými vyhaslými sopkami s neskutečně špičatými kužely, přímo „katalogovými“ bílými plážemi, které patří k nejkrásnějším na světě, chutná po výborném třtinovém rumu a voní vanilkou. Mauricius prozkoumáme na skládacích kolech a díky tomuto dopravnímu prostředku se dostaneme do míst, kam se obvykle nejezdí, a poznáme také nesmírně pohostinné a milé obyvatelstvo. Byla tato pseudokryptozoologická expedice úspěšná a našla blbouny nejapné? Jak poznat Mauricius netradičně a nízkonákladově?

středa 28. 11. 2018 od 18.00

Martin Šmíd: ISLANDSKÉ STŘÍPKY

Přeběh Islandu z nejsevernějšího bodu na nejjižnější za 9 dní aneb redukční dieta po islandsku.

Martin Šmíd si ke své cestě poznamenal: "Vybíhám! Čeká mě cesta přes celý Island a strašně moc se s tím chci poprat. Spím volně v přírodě na místech tak krásných, až se dech tají, piji vodu přímo z čistých potůčků a zase běžím. Dál a dál! Propadám se do zvláštního transu objevitele a dobyvatele zároveň. Nekonečné pláně Islandu mě pohlcují a já se na kratičký čas stávám jeho niternou součástí."

čtvrtek 29. 11. 2018 od 18.00

Jakub Frank: NEPÁL

Jaké je cestovat bez peněz? Jaké je slyšet nejkrásnější ticho hor? Jak vypadá Nepálská Highway? Jaké je zakusit tvrdý život místních lidí? Odpověď na tyto i další otázky dostanete od Jakuba Franka, který procestoval Nepál.

pátek 30. 11. 2018 od 18.00

Jan Svatoš: Promítání filmu s následnou besedou ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ

Zapomenutý příběh dokumentárních průkopníků, Martina a Osy Johnsonových, z doby kdy filmování v Africe bylo nebezpečnější než lvy či malárie...

Celovečerní distribuční debut režiséra Jana Svatoše, jemuž předcházelo téměř 10 let příprav, rešerší a pátrání ve filmových archivech, včetně knihovny Kongresu ve Washingtonu. Film vůbec poprvé prezentuje unikátní archivní záběry z Afriky pořízené ve 20. – 30. letech minulého století.

Dokument odkrývá zcela zapomenutý příběh filmových průkopníků, manželů Johnsonových. Ten podává svědectví o zrození filmové divočiny a o mizení jejího předobrazu.