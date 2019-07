Bukovka fest 2019

3. ročník rodinného open air festivalu - kreativní činnosti i hudební zážitky v jedinečném prostředí horského střediska tak, jak ho ze zimy neznáte!

Náš festiválek nabízí opravdu bohatý program napříč zábavou pro děti i rodiče, tvořením, ale i uměleckými tématy společně s pestrým hudebním obsazením na velkém pódiu.

Velké pódium:

POHÁDKA PRO DĚTI (14:00)

DANIEL DIDGERIDOO & PERKUSE (16:00)

ŠVIHADLO - legendární česká reggae kapela (17:30) - Švihadlo

MR.LOCO - balkánská jízda (19:00) - Mr. Loco

ON THE ROOF - akustický indie rock (20:30) - On the Roof

DJS (22:00)

CESTOVATELSKÁ BESEDA - rok v Americe!

MINDFULNESS PŘEDNÁŠKA - schopnost plně prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od posuzujících myšlenek.

WORKSHOPY - jóga pro děti a dospělé, slackline, mindfulness v praxi, dětský trail, didgeridoo.

TVOŘIVÁ DÍLNA - výroba survival náramků, tvoření z recy-věcí, potisk na tašky, atd.

KERAMICKÁ DÍLNA - zážitek práce s hrnčířským kruhem a hlínou pro děti i dospělé.

BABIČČINO ČTENÍ DO OUŠKA - čtení pro odpočinek nejmenších v odděleném dětském koutku.

FRUIT BIKE - vybereš si ovoce, nasedneš na speciálně upravené kolo a namixuješ si své smoothie!

COFFEE BAR Pikola - špičková káva a deserty.

ČAJOVNA BENDLOVI POD OTEVŘENÝM NEBEM - tradičně skvělé čaje z celého světa (zelený, bílý, oolong, černý).

PRODEJNÍ VÝSTAVA AUTORSKÝCH OBRAZŮ - Daniel B.

Vstupné 150,- Kč

Děti 7-15 let 50,- Kč

Děti do 6 let zdarma.