Brandýské Mámení 2018

BRANDÝSKÉ MÁMENÍ

17. ročník multižánrového festivalu

Pátek 7. 9.

18:00 VERNISÁŽ V SOKOLOVNĚ

Jonáš Czesaný a Vladimír Véla – obrazy

19:30 NAČEVA – koncert

Průvan (nejen) v hlavě

21:30 ANATOL SVAHILEC – slam poezie

Přece se to nevyhodí

Sobota 8. 9.

9:30 MALÉ DIVADÉLKO PRAHA – Novákovi!

Sněhurka a 7 trpaslíků u pomníku

10:30 DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA – Wildovi!

Tvoření bez hranic u Labyrintu (cca do 12:00)

14:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V SOKOLOVNĚ

Výstavou “Eintopf ode dna ke dnu” provede Karel Babíček, kurátor

(za účasti autorů)

16:00 – 23:30

KONCERTY NA NÁMĚSTÍ

LUCIE REDLOVÁ & GARDE

ILLE

NARAJAMA

VANUA 2

THE DEEP SIX

Vstup na veškeré festivalové akce je tradičně zdarma.